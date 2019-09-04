2019-09-04T10:03:18+03:00
Общество

Два орловца решили попробовать элитный алкоголь за счет магазина

Однако пронести свою добычу мимо кассы им не дали
Наталья Меркулова
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Два орловца решили попробовать элитный алкоголь за счет магазинаДва орловца решили попробовать элитный алкоголь за счет магазинаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Два орловца решили попробовать элитный алкоголь за счет магазина. Однако пронести свою добычу мимо кассы им не дали.

Попытку кражи в крупных гипермаркетах Советского и Заводского районов приселки росгвардейцы. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин 32-х и 43-х лет.

Оба они попытались пронести дорогостоящие спиртные напитки под верхней одеждой.

- Ранее задержанные мужчины неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. Также во время рейда сотрудники Росгвардии пресекли факты распития спиртного несовершеннолетними в Советском и Северном районах Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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