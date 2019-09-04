Два орловца решили попробовать элитный алкоголь за счет магазина
Два орловца решили попробовать элитный алкоголь за счет магазина. Однако пронести свою добычу мимо кассы им не дали.
Попытку кражи в крупных гипермаркетах Советского и Заводского районов приселки росгвардейцы. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин 32-х и 43-х лет.
Оба они попытались пронести дорогостоящие спиртные напитки под верхней одеждой.
- Ранее задержанные мужчины неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. Также во время рейда сотрудники Росгвардии пресекли факты распития спиртного несовершеннолетними в Советском и Северном районах Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU