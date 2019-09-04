В Орловской области утвердили средний размер родительской платы за детсад
Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков
В Орловской области утвердили средний размер родительской платы в 2020 году за детсадФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области утвердили средний размер родительской платы в 2020 году за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Соответствующее постановление Правительства 30 августа подписал глава региона Андрей Клычков.
Согласно документу в следующем году размер средней платы за детские сады в муниципальных районах составит 1227 рублей и 1753 рубля по городским округам.
Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU