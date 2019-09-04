В Орле открылась православная выставка «От покаяния к воскресению России»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-04T09:27:34+03:00

На ней жители города смогут приобрести натуральные продукты по старинным рецептам и церковную утварь

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Во вторник, 3 сентября, в Орле на храмовой площади Богоявленского собора открылась православная выставка «От покаяния к воскресению России». На этой неделе жители города смогут приобрести здесь натуральные продукты по старинным рецептам, природные дары, церковную утварь и многое другое.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон благословил проведение выставкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В торжественном открытии выставки-ярмарки принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он благословил ее проведение и совершил молебен. Затем гостей мероприятия ждало выступление артистки Орловской государственной филармонии и известной православной певицы Натальи Куприяновой.

На выставке можно не только купить нужные вещи, но и пообщаться со священникамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В рамках выставки запланирована культурно-просветительская программа. Посетители выставки могут поучаствовать в беседах со священниками и посмотреть православные фильмы, посвященные православным праздникам. В субботу их ждет концерт орловского центра народного творчества.

ЗНАЙ!

VI Международная православная выставка «От покаяния к воскресению России» пройдет в Орле с 3 по 8 сентября. В проекте участвуют крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Молдовы и Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU