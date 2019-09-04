«Отвлекись от телефона»: в Орле появились предупреждения перед пешеходными переходами

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-04T08:58:45+03:00

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В Орле появились предупреждения перед пешеходными переходами. Общественники считают, что это поможет уменьшить число ДТП.

Акцию «Переходим безопасно!» в первые дни учебного года организовали активисты движения «Молодая гвардия» и сотрудники Госавтоинспекции. С помощью специальных трафаретов они сделали предупреждающие надписи возле нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в местах наиболее оживленного движения и рядом со школами.

Среди надписей, которые уже смогли увидеть орловцы: «По переходу только пешком», «Прочитай СМС на другой стороне», «Посмотри по сторонам», «Отвлекись от телефона», «Сними наушники и капюшон», «Посмотри, проверь, переходи» и «Возьми ребенка за руку».

- Зачастую не только юные пешеходы, но и взрослые не всегда отрываются от экрана телефона. Поэтому активисты таким необычным образом напоминали орловцам о правилах безопасности на дорогах, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU