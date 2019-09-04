СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-04T08:53:58+03:00

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22-летний парень нашел в Орловской области дикорастущую коноплю. Своим "неожиданным открытием" он сразу решил воспользоваться в личных целях.

Амчанин попался полицейским в окрестностях одного из населенных пунктов Мценского района, когда нес свою добычу в рюкзаке. При молодом человеке обнаружили марихуану общей массой 441 грамм.

После этого сотрудники наркоконтроля приступили к обследованию местности и вскоре нашли тридцать кустов дикорастущей конопли. Их извлекли из земли и отправили в ЭКЦ УМВД. Химическое исследование подтвердило, что растение рода конопля, весом более килограмма.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU