2019-09-03T16:56:06+03:00
Общество

Орловцы почтили память жертв террористического акта в Беслане

С момента трагических событий в Северной Осетии прошло 15 лет
Наталья Меркулова
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Орловцы почтили память жертв террористического акта в БесланеОрловцы почтили память жертв террористического акта в БесланеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы почтили память жертв террористического акта в Беслане. С момента трагических событий в Северной Осетии прошло уже 15 лет, но забыть о гибели 333 человек, включая 186 детей невозможно.

С момента трагических событий в Северной Осетии прошло 15 лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С момента трагических событий в Северной Осетии прошло 15 летФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За это время Беслан стал символом бесчеловечности терроризма и беспрецедентного мужества и стойкости тех, кто под дулами автоматов без малого три дня провел в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы №1.

Сегодня в Орле, как и в тысячи других российских городов, в память о каждой унесенной жизни зажглись свечи и были выпущены в небо белые воздушные шары. К зданию МФЦ орловцы несли цветы и бутылки с водой, которой так не хватало заложникам.Подвиг спасателей, пошедших на штурм под перекрестным огнем, и педагогов школы, до последнего оберегавших жизни своих учеников, навсегда будут вписаны в нашу историю.

Орловцы несли цветы и воду в память о погибших Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцы несли цветы и воду в память о погибшихФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Бесланская трагедия − это пример чудовищности терроризма. Бороться с этим злом можно только сообща, - обратился к жителям города глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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