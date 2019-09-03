В Орел приехали эстонские пожарные-добровольцы
1 сентября в Орел приехали эстонские пожарные-добровольцы. Показать город и поделиться личным опытом с зарубежными коллегами взялись сотрудники регионального МЧС.
Огнеборцы Мати Лейватегия и Андрес Кортель в пути уже полтора месяца. За это время они проехали на своем пожарном «КамАЗе» тысячи километров от Таллина до Иркутска, где они побывали на Международном форуме пожарных-добровольцев.
Теперь они возвращаются домой и решили заодно познакомиться со своими коллегами из разных российских городов.
В Орле их ждала насыщенная программа. Эстонские пожарные побывали в городских пожарно-спасательных частях и увидели, как сотрудники МЧС работают с современной пожарной техникой.
По признанию Мати Лейватегия, они приятно удивлены уровнем пожарного добровольчества в России.
ИСТОЧНИК KP.RU