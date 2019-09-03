СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-03T13:16:44+03:00

8 сентября на орловских избирательных участках будут дежурить полиции и МЧС Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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8 сентября на орловских избирательных участках будут дежурить полиция и МЧС. Ведомственная проверка мест голосования уже завершается.

На данный момент во время обследования помещений избирательных участков и территориальных избирательных комиссий были выявлены нарушения на девяти объектах. Один из них признан неготовым к Единому дню голосования.

На всех участках проверены средства пожаротушения, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- Сотрудниками Росгвардии и ОФД дополнительно будет организована проверка приобретения, хранения и использования оружия, взрывчатых веществ, - пояснил Денис Павлив, начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по Орлу.

ЗНАЙ!

В день голосования в Орле будут работать 144 избирательных участка: в Железнодорожном районе — 28, в Северном — 25, в Заводском — 50, в Советском — 34. Еще восемь участков расположены в местах временного пребывания избирателей: больницах, стационарах, диспансерах и изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU