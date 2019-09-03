8 сентября на орловских избирательных участках будут дежурить полиция и МЧС
8 сентября на орловских избирательных участках будут дежурить полиция и МЧС. Ведомственная проверка мест голосования уже завершается.
На данный момент во время обследования помещений избирательных участков и территориальных избирательных комиссий были выявлены нарушения на девяти объектах. Один из них признан неготовым к Единому дню голосования.
На всех участках проверены средства пожаротушения, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.
- Сотрудниками Росгвардии и ОФД дополнительно будет организована проверка приобретения, хранения и использования оружия, взрывчатых веществ, - пояснил Денис Павлив, начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по Орлу.
ЗНАЙ!
В день голосования в Орле будут работать 144 избирательных участка: в Железнодорожном районе — 28, в Северном — 25, в Заводском — 50, в Советском — 34. Еще восемь участков расположены в местах временного пребывания избирателей: больницах, стационарах, диспансерах и изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU