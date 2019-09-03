Орловчанка перебрала со спиртным и прикончила своего мужа

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-03T10:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром в Орле у подъезда многоэтажки очевидцы обнаружили тело 32-летнего мужчины. По горячим следам оперативникам удалось задержать убийцу горожанина: ей оказалась его же супруга.

Происшествие случилось в Северном районе города. Задержанная по горячим следам женщина дала признательные показания под тяжестью улик. Как оказалось, в семейной паре произошел конфликт в пьяном угаре. Орловчанка схватила нож и расправилась со своим мужем-оппонентом.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU