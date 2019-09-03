СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-03T10:08:22+03:00

Праздник «Виноградная гроздь Орловщины – 2019» пройдет в эту субботу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всех желающих приглашают на обмен опытом и дегустацию

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В субботу, 7 сентября, в областной библиотеке им. Бунина пройдет традиционный ежегодный праздник урожая «Виноградная гроздь Орловщины – 2019». Всех желающих узнать секреты выращивания вкусной ягоды приглашают на обмен опытом и дегустацию.

После теоретических занятий в Школе виноградарей, действующей в библиотеке уже несколько лет, гостям мероприятия садоводы покажут итоги сбора урожая в нашей области.

На празднике можно будет познакомиться со специализированной литературой, новинками селекции, агротехникой, обменяться личным опытом и, конечно, попробовать самый вкусный орловский виноград.

Начало в 12.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU