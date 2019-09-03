2019-09-03T09:39:40+03:00
Общество

Орловские активисты устроили генеральную уборку на Оке

Эко-субботник прошел 31 августа
Наталья Меркулова
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Орловские активисты устроили генеральную уборку на ОкеОрловские активисты устроили генеральную уборку на ОкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские активисты устроили генеральную уборку на Оке. Эко-субботник по инициативе общественного движения «Граждане Орла» прошел в последний летний день.

Горожане очистили берег реки от Красного моста и прибрежную акваторию от пластика, пакетов, банок, бутылок и прочего мусора. За их работой и соблюдением безопасности следили сотрудники МЧС и спасательно-лодочной станции.

Эко-субботник прошел в Орле 31 августа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Эко-субботник прошел в Орле 31 августаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После продуктивной уборки общественники отправились на пикник с полевой кухней В/Ч 0313. Здесь их ждала традиционная гречка с тушенкой и горячий чай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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