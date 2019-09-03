Орловские активисты устроили генеральную уборку на Оке
Эко-субботник прошел 31 августа
Орловские активисты устроили генеральную уборку на ОкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские активисты устроили генеральную уборку на Оке. Эко-субботник по инициативе общественного движения «Граждане Орла» прошел в последний летний день.
Горожане очистили берег реки от Красного моста и прибрежную акваторию от пластика, пакетов, банок, бутылок и прочего мусора. За их работой и соблюдением безопасности следили сотрудники МЧС и спасательно-лодочной станции.
Эко-субботник прошел в Орле 31 августаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
После продуктивной уборки общественники отправились на пикник с полевой кухней В/Ч 0313. Здесь их ждала традиционная гречка с тушенкой и горячий чай.
ИСТОЧНИК KP.RU