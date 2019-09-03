2019-09-03T11:39:43+03:00
Происшествия

В Орловской области «Ниссан» врезался в пенсионера на мотоблоке

Ночная поездка без светоотражающих элементов закончилась для него больницей
Наталья Меркулова
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В Орловской области «Ниссан» врезался в пенсионера на мотоблокеВ Орловской области «Ниссан» врезался в пенсионера на мотоблокеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области автомобиль «Ниссан Террано», за рулем которого сидел 21-летний парень, врезался в пенсионера на мотоблоке. Ночная поездка без светоотражающих элементов закончилась для него больницей.

Происшествие случилось в 22 часа 31 августа в Покровском районе. Молодой человек ехал со стороны села Дросково в сторону села Смирные и в районе 12км 400м столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоблоком с прицепом без груза.

- В результате ДТП 64-летний водитель мотоблока получил травмы и госпитализирован в больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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