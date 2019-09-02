СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-02T17:11:28+03:00

В Орловской области за школьные парты сели более 8 тысяч первоклассников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В регионе за школьные парты сели более 8 тысяч первоклассников

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Сегодня в Орловской области торжественно открыли новый учебный год. В этом году за парты сели почти 76 тысяч школьников, из них свыше 8173 – первоклассники. Для них и их родителей этот день стал особенным: волнение и предпраздничная суета уже позади.

Первый звонок в новом учебном году прозвенел в 43 школах ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Малыши впервые перешагнули порог школы, познакомились со своими учителями-наставниками и теперь их ждет много интересных встреч и удивительных открытий.

Не менее волнительный этот день и для старшеклассников. Для большинства из них новый учебный год станет решающим в выборе будущей профессии и дальнейшего жизненного пути.

Начинать учебу нужно с хорошего настроения!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжественные линейки прошли сегодня в 43 школах Орла, встретивших после летних каникул более 34 тысяч учеников. Почетную миссию открыть их получили самые юные ученики и их гости.

Так в школе №22 к педагогам, ученикам и их родителям обратился сам губернатор Орловской области, пожелав ребятам хороших оценок и верных друзей.

Ребята расходятся по классам. Теперь их ждут новые открытия и свершенияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

-Дети – это будущее Орловского края! И ради них, ради благополучия страны – все наши сегодняшние свершения. Мы, взрослые, будем и дальше делать все, чтобы подрастающее поколение росло счастливым и здоровым, могло заниматься спортом и творчеством. Это не просто наши желания. Это смысл всей нашей работы, - обратился к участникам линейки глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU