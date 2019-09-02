В пригороде Орла малыш выпал с балкона на пятом этаже

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-02T16:35:28+03:00

Четырехлетний мальчик в реанимации, за его жизнь борются врачи

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Несчастный случай произошел вчерашним утром, 1 сентября, в пригороде Орла. Четырехлетний малыш выпал из окна балкона на пятом этаже.

Мальчика с множественными травмами привезли в больницу: прямиком в отделение реанимации. Как оказалось, родители в момент происшествия были дома и семья вполне благополучная. Малыш умудрился сам выйти на балкон, взобраться на подоконник и как следствие – сорвался с высоты. Региональный СК проводит по факту случившегося проверку.

- В настоящее время ребёнок находится на лечении в реанимационном отделении больницы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. – сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU