2019-09-02T16:21:45+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на «Музыкальные выходные» в Спасском-Лутовиново

Любителей творчества Ивана Тургенева ждет спектакль и русские романсы
Наталья Меркулова
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В Спасском-Лутовиново покажут спектакль "Безмолвие"В Спасском-Лутовиново покажут спектакль "Безмолвие"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают на «Музыкальные выходные» в Спасском-Лутовиново. Любителей творческого наследия Ивана Тургенева ждет спектакль и русские романсы.

Спектакль «Безмолвие. Сон о крохотном счастье» в постановке актера Орловского академического театра им. Тургенева Антона Карташова откроет праздник. Зрителей ждет оригинальное прочтение повести «Муму» с большим количеством мистики и народных поверий. Начала в 12.00.

В 13.30 череду праздничных мероприятий концерт-посвящение «Тихого голоса звуки любимые». На сцене в исполнении молодых вокалистов прозвучат старинные русские романсы, оперные арии, шедевры русской и европейской классики. В роли хозяйки музыкального салона традиционно выступит Любовь Казарновская.

КОГДА? ГДЕ?

14 сентября, с 12.00

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»

ИСТОЧНИК KP.RU

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