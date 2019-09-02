2019-09-02T15:37:21+03:00
Происшествия

В Ливнах пьяный парень на «Десятке» протаранил иномарку

Горе-водитель и его пассажир получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В городе Ливны пьяный молодой человек на отечественной «Десятке» протаранил припаркованную иномарку. И сам горе-водитель, и его пассажир получили травмы.

ДТП случилось утром воскресенья, 1 сентября. Примерно в 8 часов 15 минут молодой человек 2001 года рождения, без прав и будучи подшофе ехал со стороны Солнечной улицы в сторону Прибрежной. С управлением нетрезвый лихач не справился и врезался в иномарку.

- В результате ДТП 18-летний пассажир и водитель автомобиля «ВАЗ», получили телесные повреждения, не госпитализированы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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