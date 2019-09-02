СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-02T15:38:54+03:00

Виталий Шевунов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию

Изменить размер текста: A A

У Управления Росгвардии по Орловской области будет новый руководитель. Виталий Шевунов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Об кадровых перестановках сообщает издание "Коммерсант-Черноземье". Кто станет новым главой ведомства на данный момент не известно, как пояснили в Управлении, сейчас этот вопрос решается.

Сейчас обязанности руководителя исполняет полковник полиции Андрей Раевский. Следите за новостями "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU