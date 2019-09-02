У Управления Росгвардии по Орловской области будет новый руководитель
Виталий Шевунов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию
Фото: orel-region.ru
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У Управления Росгвардии по Орловской области будет новый руководитель. Виталий Шевунов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.
Об кадровых перестановках сообщает издание "Коммерсант-Черноземье". Кто станет новым главой ведомства на данный момент не известно, как пояснили в Управлении, сейчас этот вопрос решается.
Сейчас обязанности руководителя исполняет полковник полиции Андрей Раевский. Следите за новостями "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU