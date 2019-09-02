В Орле ограничат движение на улице Нормандии-Неман

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-02T14:57:38+03:00

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В Орле на улице Нормандии-Неман временно будет ограничено движение. Неудобства водителям придется потерпеть с 9 по 30 сентября.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации города, коснется ограничение движения участка вблизи дома №20, в районе Смоленского собора. Связаны такие меры с тем, что рабочие будут обустраивать на указанном участке парковочный карман и пешеходные дорожки.

Водителям стоит быть бдительнее на указанном отрезке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU