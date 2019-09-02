2019-09-02T14:24:41+03:00
Происшествия

В Ливнах водитель иномарки выехал на встречку и устроил ДТП

Водитель и пассажир получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека получили травмыДва человека получили травмыФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В городе Ливны Орловской области водитель на иномарке выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Его легковушка столкнулась с «ГАЗелью».

Авария случилась 31 августа примерно в половине одиннадцатого утра. Водитель ехал по районному центре и на нерегулируемом перекрестке Воронежской улицы с Садовой выехал на встречку. В этот момент здесь как раз двигалась «ГАЗель». Машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир автомобиля «Мицубиши» получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные госавтоинспекторы зарегистрировали на территории региона 33 ДТП. Пострадали 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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