В Ливнах водитель иномарки выехал на встречку и устроил ДТП
В городе Ливны Орловской области водитель на иномарке выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Его легковушка столкнулась с «ГАЗелью».
Авария случилась 31 августа примерно в половине одиннадцатого утра. Водитель ехал по районному центре и на нерегулируемом перекрестке Воронежской улицы с Садовой выехал на встречку. В этот момент здесь как раз двигалась «ГАЗель». Машины столкнулись.
- В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир автомобиля «Мицубиши» получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за минувшие выходные госавтоинспекторы зарегистрировали на территории региона 33 ДТП. Пострадали 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»