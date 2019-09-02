К акции "Мир во всем мире" присоединится Орел 3 сентября
В День солидарности в борьбе с терроризмом пройдет ряд мероприятий
Фото: orel-adm.ru
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К акции "Мир во всем мире" присоединится Орел 3 сентября. В День солидарности в борьбе с терроризмом пройдет ряд мероприятий.
Традиционная акция состоится на улице Ленина, а именно на площадке у МФЦ.
- Собравшиеся возложат цветы к Стене памяти, зажгут свечи и выпустят в небо воздушные шары в память о погибших в террористических актах на территории Российской Федерации, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
В этот же день в храмах Орла помянут всех, кто стал жертвой терактов на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU