2019-09-02T13:11:44+03:00
Общество

Как орловские школьники встретили последний день каникул

В центре города было жарко
Наталья Меркулова
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Закрытие летней школы танцов в ОрлеЗакрытие летней школы танцов в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В минувшее воскресенье все ребята страны встретили последний день летних каникул. Кто-то 1 сентября уже успел сесть за пары, ну а орловские школьники еще успели насладиться теплой погодой и беззаботной порой. Торжественные линейки, встречи с одноклассниками и учителями ждут их только сегодня.

Орловская молодежь зажигает не по-детский в последний день каникул Фото: Наталья Меркулова

Орловская молодежь зажигает не по-детский в последний день каникулФото: Наталья Меркулова

В последний день каникул в Орле для них организовали большую развлекательную программу на нескольких городских площадках.

Одна из них – территория возле сухого фонтана в Детском парке. Здесь ребята приняли участие в закрытии летней школы танцев студии «Платинум». Все каникулы мальчишки и девчонки учились зажигательным движениям. И вот теперь у них появилась возможность показать все, на что они способны под руководством профессиональных педагогов.

Такому учат в школе роллеров. Малышня в восторге Фото: Наталья Меркулова

Такому учат в школе роллеров. Малышня в восторгеФото: Наталья Меркулова

Не обошлось без танцевальных финтов и в Городском парке культуры и отдыха. Здесь свое мастерство показали уличные танцоры из студии «DANCE ACTION». Открыл фестиваль массовый флешмоб, продолжившийся танцевальным баттлом. Ребята зажигали не по-детски.

В последний день каникул в Орле было "жарко" Фото: Наталья Меркулова

В последний день каникул в Орле было "жарко"Фото: Наталья Меркулова

Тех, кто решил прокачать свои навыки выживания в экстремальной ситуации ждал 1 сентября праздник безопасности от сотрудников МЧС. Кроме того, для любителей активного отдыха работали теннисная площадка, велодром и мастер-классы в роллер-школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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