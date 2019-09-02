Орловские музыканты поставили в Санкт-Петербурге рекорд Гиннесса

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-02T12:03:58+03:00

Они и еще более 8 тысяч исполнителей спели гимн России

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1 сентября музыканты из Орловской филармонии поставили в Санкт-Петербурге рекорд Гиннесса. Они и еще более 8 тысяч исполнителей спели гимн России, став самым большим оркестром в мире.

Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези зафиксировала рекорд на петербургском стадионе «Газпром Арена» во время акции «День гимна».

В состав самого большого в мире оркестра вошли 19 видов музыкальных инструментов - ударные, клавишные, струнные, духовые. 40-тысячный хор занял трибуны стадиона, а музыканты расположились на поле.

Всего в рекорде приняли участие 181 оркестр (8097 человек) и 200 хоров со всей России.

ЗНАЙ!

Предыдущий рекорд в номинации «Самый большой оркестр» был зафиксирован в 2016 году во Франкфурте, где одновременно играли 8076 музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU