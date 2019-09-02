Орловцы молитвой почтят память жертв терактов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-02T11:55:46+03:00

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона во всех храмах Орловской епархии 3 сентября будут совершены заупокойные богослужения Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В храмах Орловской области молитвой почтят память жертв терактов. Заупокойные богослужения по православным христианам, погибшим в результате террористических актов пройдут во всех церквях региона.

- По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона во всех храмах Орловской епархии 3 сентября будут совершены заупокойные богослужения (панихиды и литии) по всем православным христианам, трагически погибшим в результате террористических актов разных лет на территории России, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Напомним, что в России день солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Дата связана со страшными событиями Беслана, потрясшими весь мир в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU