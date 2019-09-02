2019-09-02T11:23:57+03:00
Общество

Орловцы смогут сдать кровь и спасти чью-то жизнь

Доноров ждут 4 сентября на площади Ленина
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жителям Орла предлагают стать донорами и спасти чью-то жизнь. 4 сентября на главной площади города будет работать мобильная станция переливания крови.

Сдать кровь будет можно с 10.00 утра до 15.00 часов дня. Всем желающим поделиться кровью необходимо с собой взять паспорт.

По рекомендации медиков, не стоит накануне есть что-то жирное и яйца. За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь. А позавтракать в этот день лучше сладким чаем и булочкой. И, конечно, от этого благородного дела стоит отказаться в случае болезни или неважного самочувствия.

КОГДА, ГДЕ?

4 сентября, 10.00-15.00

Пл. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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