Орловцы смогут сдать кровь и спасти чью-то жизнь
Доноров ждут 4 сентября на площади Ленина
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жителям Орла предлагают стать донорами и спасти чью-то жизнь. 4 сентября на главной площади города будет работать мобильная станция переливания крови.
Сдать кровь будет можно с 10.00 утра до 15.00 часов дня. Всем желающим поделиться кровью необходимо с собой взять паспорт.
По рекомендации медиков, не стоит накануне есть что-то жирное и яйца. За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь. А позавтракать в этот день лучше сладким чаем и булочкой. И, конечно, от этого благородного дела стоит отказаться в случае болезни или неважного самочувствия.
КОГДА, ГДЕ?
4 сентября, 10.00-15.00
Пл. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU