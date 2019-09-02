В Орле появилось приложение для жалоб на свалки
Чтобы им воспользоваться, нужно сделать всего несколько фото
Скриншот с сайта
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В Орле появилось мобильное приложение для жалоб на свалки. Чтобы им воспользоваться, нужно сделать всего несколько фото.
Первая презентация сайта «СделайОреллучше.рф» прошла в июне. Тогда авторы проекта заявили о себе как о портале оперативного реагирования на мусорные проблемы. В тестовом режиме современное приложение стало доступным в трех районах города – Советском, Северном и Железнодорожном.
Жителя Орла предлагают пройти быструю регистрацию, описать проблему и добавить фото с локацией. После устранения проблемы в приложении можно увидеть «до» и «после».
ИСТОЧНИК KP.RU