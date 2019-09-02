Под Орлом открыли новую спортплощадку за 7,4 миллиона рублей
В поселке Знаменка под Орлом открыли новую спортивную площадку. Она расположилась на базе здешней средней школы.
Площадка включает в себя мини-футбольное поле, а также площадку для волейбола и баскетбола, которая в зимнее время преображается в хоккейный корт. Есть здесь и место для сдачи ГТО, а также спортинвентарь.
- Строительство универсальной спортивной площадки в Знаменской средней общеобразовательной школе велось в рамках областной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Работы были начаты в 2018 году. Сумма контракта составила 7,4 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU