2019-09-02T10:50:43+03:00
Происшествия

Гараж с машиной сгорел в Орловской области

ЧП случилось ночью в поселке Покровское
Ольга СУПОНЕВА
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С пламенем пожарные справились, а вот имущество серьезно пострадалоС пламенем пожарные справились, а вот имущество серьезно пострадалоФото: Архив "КП"
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В Орловской области сгорел гараж с машиной. ЧП случилось сегодняшней ночью, 1 сентября, в поселке Покровское.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в начале четвертого часа. Огонь охватил хоз.постройку, навес и гараж. С пламенем справились, а вот имущество изрядно пострадало.

- В результате пожара выгорел гараж выгорел на площади 25 квадратных метров, выгорел находившийся внутри гаража автомобиль «ГАЗель». Деревянный навес сгорел на площади 39 квадратных метров. Хозпостройка выгорела на площади 25 квадратных метров, - сообщили о последствиях возгорания в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. А вот почему разбушевался огонь, еще предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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