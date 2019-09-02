СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-02T10:24:41+03:00

В первый учебный день орловским школьникам расскажут о чрезвычайных ситуациях Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, в первый учебный день, орловским школьникам расскажут о чрезвычайных ситуациях. В рамках урока безопасности сотрудники МЧС России поведают ребятам о том, какие угрозы таят природные и техногенные катаклизмы.

Кроме того, школьники смогут узнать, какие последствия могут поджидать дома, если не выключать бытовую и компьютерную технику из розетки.

- Такие открытые уроки проводятся в целях повышения безопасности детей и восстановления после каникул навыков поведения на дорогах, в транспорте, дома, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники «чрезвычайного» ведомства подготовили для ребят познавательные викторины и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU