За рамками: орловцам показали выставку абстрактного искусства

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-02T10:29:05+03:00

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В воскресенье, в первый день осени, жителей Орла ждало открытие выставки абстрактного искусства на улице Ленина. Все работы на ней - результат творчества ребят из орловских школ-интернатов и детских домов вместе с академиком Российской Академии художеств Сергеем Ладошиным.

От огромных полотен с яркими широкими масками захватывает дух. Все они сделаны по уникальной методике «живопись эмоционального танца»: динамичной, сочной, чувственной и так необходимой ребятам.

Все работы - результат творчества детей из орловских интернатовФото: Наталья Меркулова

- В Орловской области 17 детских коррекционно-реабилитационных учреждений, в которых воспитываются 2 тысячи детей. И всем им нужна простая человеческая забота, ведь у большинства из них нет ни папы, ни мамы. С помощью проекта «Дети солнца» мы пытаемся дать им возможность почувствовать, что они не одиноки, - говорит Сергей Ладошин.

Всего на выставке было представлено 60 работ и не на одной из них не было черных, унылых красок. В каждой из них ощущалась надежда.

Выставка "Дети солнца" в ОрлеФото: Наталья Меркулова

Например, картина воспитанника мценского дома-интерната Романа полна ярких красно-белых цветов. Почему? 17-летний парень обожает футбол, мечтает стать профи и пополнить ряды «Спартака».

Почти каждое полотно выставки – мечта ребенка, оставшегося без родителей, но не закрывшего свое сердце для новых открытий.

ИСТОЧНИК KP.RU