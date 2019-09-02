2019-09-02T10:29:05+03:00
Общество

За рамками: орловцам показали выставку абстрактного искусства

От картин, выполненных ребятами из детских домов, захватывает дух
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцам показали выставку абстрактного искусстваОрловцам показали выставку абстрактного искусстваФото: Наталья Меркулова
Изменить размер текста:

В воскресенье, в первый день осени, жителей Орла ждало открытие выставки абстрактного искусства на улице Ленина. Все работы на ней - результат творчества ребят из орловских школ-интернатов и детских домов вместе с академиком Российской Академии художеств Сергеем Ладошиным.

От огромных полотен с яркими широкими масками захватывает дух. Все они сделаны по уникальной методике «живопись эмоционального танца»: динамичной, сочной, чувственной и так необходимой ребятам.

Все работы - результат творчества детей из орловских интернатов Фото: Наталья Меркулова

Все работы - результат творчества детей из орловских интернатовФото: Наталья Меркулова

- В Орловской области 17 детских коррекционно-реабилитационных учреждений, в которых воспитываются 2 тысячи детей. И всем им нужна простая человеческая забота, ведь у большинства из них нет ни папы, ни мамы. С помощью проекта «Дети солнца» мы пытаемся дать им возможность почувствовать, что они не одиноки, - говорит Сергей Ладошин.

Всего на выставке было представлено 60 работ и не на одной из них не было черных, унылых красок. В каждой из них ощущалась надежда.

Выставка "Дети солнца" в Орле Фото: Наталья Меркулова

Выставка "Дети солнца" в ОрлеФото: Наталья Меркулова

Например, картина воспитанника мценского дома-интерната Романа полна ярких красно-белых цветов. Почему? 17-летний парень обожает футбол, мечтает стать профи и пополнить ряды «Спартака».

Почти каждое полотно выставки – мечта ребенка, оставшегося без родителей, но не закрывшего свое сердце для новых открытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К акции "Мир во всем мире" присоединится Орел 3 сентября
Как орловские школьники встретили последний день каникул
Орловские музыканты поставили в Санкт-Петербурге рекорд Гиннесса
Орловцы молитвой почтят память жертв терактов
Орловцы смогут сдать кровь и спасти чью-то жизнь
В Орле появилось приложение для жалоб на свалки
Под Орлом открыли новую спортплощадку за 7,4 миллиона рублей
Гараж с машиной сгорел в Орловской области
В первый учебный день орловским школьникам расскажут о чрезвычайных ситуациях
Орловец попался на хранении 7 с половиной килограмм конопли
Первая неделя осени порадует орловцев солнцем и теплом
В Орле перевернулся грузовик со спиртным
«Отвага, мужество и честь!»: орловских первоклашек посвятили в кадеты
Орловские полицейские поздравили своих первых учителей