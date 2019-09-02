2019-09-02T09:04:54+03:00
Происшествия

Орловец попался на хранении 7 с половиной килограмм конопли

28-летний парень собрал ее для себя «про запас»
Наталья Меркулова
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Орловец попался на хранении 7 с половиной килограмм конопли. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской областиОрловец попался на хранении 7 с половиной килограмм конопли. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области
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Орловец попался на хранении 7,5 килограмм конопли. 28-летний парень собрал ее для себя «про запас».

В гараже жителя Ливен полицейские обнаружили части растений и уже измельченную субстанцию. После проведения экспертизы выяснилось, что это – конопля и марихуана. По словам парня, он собрал дикорастущие растения и хранил их для личного потребления.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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