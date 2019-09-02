СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-02T08:06:31+03:00

Можно не спешить расставаться с летними нарядами

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Первая неделя осень порадует орловцев солнцем и теплом. Можно не спешить расставаться с летними нарядами.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 2 сентября в Орле столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме - 745 мм.рт.ст.

Во вторник погода существенно не изменится, а вот в среду и четверг в городе может немного посвежеть. В эти температура будет колебаться от +23 до +24 градусов. В среду ожидаются кратковременные дожди.

Ветер поднимется с силой 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление по-прежнему останется в норме.

Последний рабочий день будет облачным и с небольшими кратковременными дождями. Зато сохранится летнее тепло - на столбике термометра +25 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU