2019-09-02T08:06:31+03:00
Общество

Первая неделя осень порадует орловцев солнцем и теплом

Можно не спешить расставаться с летними нарядами
Наталья Меркулова
Поделиться:
Первая неделя осень порадует орловцев солнцем и тепломПервая неделя осень порадует орловцев солнцем и тепломФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Первая неделя осень порадует орловцев солнцем и теплом. Можно не спешить расставаться с летними нарядами.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 2 сентября в Орле столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме - 745 мм.рт.ст.

Во вторник погода существенно не изменится, а вот в среду и четверг в городе может немного посвежеть. В эти температура будет колебаться от +23 до +24 градусов. В среду ожидаются кратковременные дожди.

Ветер поднимется с силой 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление по-прежнему останется в норме.

Последний рабочий день будет облачным и с небольшими кратковременными дождями. Зато сохранится летнее тепло - на столбике термометра +25 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24