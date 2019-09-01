В Орле перевернулся грузовик со спиртным
Сегодня утром в Орле опрокинулся грузовик со спиртным. Машина столкнулась с легковушкой на перекрестке, после чего перевернулась.
Происшествие случилось в девятом час в районе "Линии" на Карачевском шоссе. По предварительным данным, 59-летний водитель за рулем грузового авто проехал на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с "Ниссаном", которой управлял 25-летний парень. От столкновения грузовик перевернулся.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель грузового авто получил травмы. Медики оказали ему всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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