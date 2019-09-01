«Отвага, мужество и честь!»: орловских первоклашек посвятили в кадеты
31 августа, накануне Дня знаний, орловских первоклашек Знаменской школы Орловского района посвятили в кадеты-спасатели. Право носить оранжевые береты получили 25 мальчишек и девчонок.
У самых юных кадетов Орловского района отличное настроение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В торжественной обстановке ребята пообещали быть достойными продолжателями традиций и высокого звания спасателя МЧС России, готовыми прийти в любое время на помощь попавшим в беду и стойко переносить все испытания.
Офицерский головной убор на удачу. А вдруг! Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Наставники общественной организации «Кадеты Орловщины» и старшие товарищи юных спасателей помогали надеть им оранжевые береты. Теперь ребят предстоит научиться действовать в экстремальных ситуациях.
- Кадетство – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить и защищать его. В нашем современном нестабильном мире очень важно дать правильный вектор движения подрастающему поколению. Все мы только в начале пути, давайте пожелаем и педагогам и школьникам попутного ветра, удачи, смелости и мирного неба над головой! – обратились сотрудники МЧС России по Орловской области к гостям праздника.
Наставники ставят юным кадетам "лайк". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
ЗНАЙ!
Знаменская школа стала третьим учебным заведением Орловского района, примкнувшим к общественной организации военно-патриотического воспитания молодежи «Кадеты Орловщины». Но именно в ней в первый раз появились кадеты-первоклассники.
ИСТОЧНИК KP.RU