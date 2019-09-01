2019-09-01T08:44:38+03:00
Общество

Орловские полицейские поздравили своих первых учителей

В гости к школьным наставникам они отправились сразу после несения службы
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские полицейские поздравили своих первых учителей. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиОрловские полицейские поздравили своих первых учителей. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Орловские полицейские поздравили своих первых учителей. В гости к школьным наставникам они отправились сразу после несения службы.

Удивленные и растроганные педагоги с трудом могли сдержать восторг, ведь именно они одни из тех, благодаря кому вчерашние школяры стали настоящими защитниками.

Отважные и бесстрашные оперативники, следователи, сотрудники спецподразделений при виде своих школьных наставников на мгновение снова стали теми самыми мальчишками и девчонками с учебниками и тетрадками.

Одной из первых в гости к своей учительнице Ольге Клюйковой пришла полицейский кавалерист, старшина полиции Наталья Баскакова. Затем отправились на встречу к детским и юношеским воспоминаниям лейтенанты полиции Павел Трубин и Татьяна Болычева, майор внутренней службы Людмила Алтухова.

Школьные и студенческие годы невозможно забыть. И педагогам, и их бывшим ученикам есть что вспомнить, но уже завтра их ждет ответственный момент – одни встретят на торжественных линейках новых воспитанников, а другие будут стоять на страже безопасности нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24