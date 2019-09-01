СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-01T08:44:38+03:00

В гости к школьным наставникам они отправились сразу после несения службы

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Орловские полицейские поздравили своих первых учителей. В гости к школьным наставникам они отправились сразу после несения службы.

Удивленные и растроганные педагоги с трудом могли сдержать восторг, ведь именно они одни из тех, благодаря кому вчерашние школяры стали настоящими защитниками.

Отважные и бесстрашные оперативники, следователи, сотрудники спецподразделений при виде своих школьных наставников на мгновение снова стали теми самыми мальчишками и девчонками с учебниками и тетрадками.

Одной из первых в гости к своей учительнице Ольге Клюйковой пришла полицейский кавалерист, старшина полиции Наталья Баскакова. Затем отправились на встречу к детским и юношеским воспоминаниям лейтенанты полиции Павел Трубин и Татьяна Болычева, майор внутренней службы Людмила Алтухова.

Школьные и студенческие годы невозможно забыть. И педагогам, и их бывшим ученикам есть что вспомнить, но уже завтра их ждет ответственный момент – одни встретят на торжественных линейках новых воспитанников, а другие будут стоять на страже безопасности нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU