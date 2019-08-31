Орловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры
Огонь вспыхнул в доме на Комсомольской сегодня утром
Орловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартирыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры на втором этаже. Пожар произошел сегодня рано утром.
В 7.50 в МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Комсомольская. От огня пострадал балкон и прилегающая к нему комната.
- На месте пожара работали пожарные ПСЧ-5 и СПСЧ. На данный момент пожар ликвидирован. Пожилая женщина спасена, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU