2019-08-31T13:12:18+03:00
Происшествия

Орловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры

Огонь вспыхнул в доме на Комсомольской сегодня утром
Наталья Меркулова
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Орловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартирыОрловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартирыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры на втором этаже. Пожар произошел сегодня рано утром.

В 7.50 в МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Комсомольская. От огня пострадал балкон и прилегающая к нему комната.

- На месте пожара работали пожарные ПСЧ-5 и СПСЧ. На данный момент пожар ликвидирован. Пожилая женщина спасена, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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