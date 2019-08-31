2019-08-31T11:25:49+03:00
Происшествия

В Орловской области рабочего сельхозпредприятия задавил погрузчик

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области мужчина погиб под колесами погрузчика. Машина задавила его во время проведения сельскохозяйственных работ в Ливенском районе.

ЧП случилось накануне, 30 августа на территории одного из местных аграрных предприятий. 50-летний водитель грузовика работал в силосной яме, когда его снес задним ходом погрузчик. Шансов выжить у рабочего не было: от полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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