В Орловской области рабочего сельхозпредприятия задавил погрузчик
В Орловской области мужчина погиб под колесами погрузчика. Машина задавила его во время проведения сельскохозяйственных работ в Ливенском районе.
ЧП случилось накануне, 30 августа на территории одного из местных аграрных предприятий. 50-летний водитель грузовика работал в силосной яме, когда его снес задним ходом погрузчик. Шансов выжить у рабочего не было: от полученных травм он скончался на месте происшествия.
- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU