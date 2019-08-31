Следователи завершили расследование пожара на «Дашеньке» в Орле

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-31T07:53:27+03:00

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Следователи завершили расследование пожара в доме на улице 8 марта в Орле. Уголовное дело против трех работников технического отдела ООО «Домоуправление № 11» передано в суд.

Напомним, 4 апреля жители 17-этажного дома по улице 8 марта почувствовали запах дыма. Напуганные, они сразу же позвонили в службу спасения. Очаг возгорания был обнаружен на чердаке. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома и приступили к тушению пожара. В результате ряд квартир был серьезно затоплен.

- Следствие установило, что рабочие во время строительных работ по ремонту кровли нагрели открытым огнем газовой горелки фрагменты кровельного материала. Это и стало причиной возгорания, причинившего ущерб более 690 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU