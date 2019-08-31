2019-08-31T07:57:22+03:00
Общество

Орловцам в День знаний предложили поздравить воспитанников Болховского интерната

Своей добротой и любовью с ребятами может поделиться каждый
Наталья Меркулова
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Орловцам предлагают поздравить воспитанников Болховского интернатаОрловцам предлагают поздравить воспитанников Болховского интерната
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В День знаний орловцам предложили поздравить воспитанников Болховского интерната для детей с ограниченными возможностями. Своей добротой и любовью с ребятами может поделиться каждый.

Уже в это воскресенье, 1 сентября, участники православного молодежного движения «Богоявленская семья» отправятся к ним в гости, чтобы подарить мальчишкам и девчонкам необходимые для учебы канцтовары и поздравить с праздником.

Организаторы будут рады, если жители города присоединяться к ним и порадуют ребят. Возле Богоявленского храма волонтеров будут ждать несколько автомобилей, но так как количество мест ограничено, лучше заранее сообщить о своем желании помочь.

Большим плюсом будет, если вы сможете поехать на личном автомобиле или поможете довести остальных участников поездки.

КОГДА? ГДЕ?

1 сентября, 11.30

Отправка от Богоявленского храма в Орле

ИСТОЧНИК KP.RU

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