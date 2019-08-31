Орловцам в День знаний предложили поздравить воспитанников Болховского интерната
В День знаний орловцам предложили поздравить воспитанников Болховского интерната для детей с ограниченными возможностями. Своей добротой и любовью с ребятами может поделиться каждый.
Уже в это воскресенье, 1 сентября, участники православного молодежного движения «Богоявленская семья» отправятся к ним в гости, чтобы подарить мальчишкам и девчонкам необходимые для учебы канцтовары и поздравить с праздником.
Организаторы будут рады, если жители города присоединяться к ним и порадуют ребят. Возле Богоявленского храма волонтеров будут ждать несколько автомобилей, но так как количество мест ограничено, лучше заранее сообщить о своем желании помочь.
Большим плюсом будет, если вы сможете поехать на личном автомобиле или поможете довести остальных участников поездки.
КОГДА? ГДЕ?
1 сентября, 11.30
Отправка от Богоявленского храма в Орле
ИСТОЧНИК KP.RU