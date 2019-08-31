СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-31T07:40:30+03:00

К 2023 году в Орле появится футбольный манеж Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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К 2023 году в Орле появится футбольный манеж. Его оборудуют на территории стадиона имени Ленина.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже подписал Постановление о выделении на эти цели в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» субсидии из областного бюджета.

Общая стоимость манежа составит 475 миллионов рублей. В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация, стоимость которой составит 20 миллионов рублей. В 2021 году начнутся строительный работы, а сдача объекта запланирована на 2023 год.

- Площадь манежа составит 7 тысяч кв. м. В настоящее время на территории стадиона Ленина подыскивается необходимый для строительства земельный участок, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU