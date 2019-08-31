2019-08-31T07:35:37+03:00
Звезды

«Байки с Ярмарки»: в День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль

Стать участником веселого праздника под открытым небом сможет каждый
Наталья Меркулова
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В День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакльВ День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакльФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль «Байки с Ярмарки». Причем стать участником веселого праздника сможет каждый.

Орловский театр кукол приглашает девчонок и мальчишек на веселую игровую программу и мастер-классы главного художника, ведущих артистов и главного режиссера театра.

- Не упустите уникальную возможность соприкоснуться с удивительным миром театра кукол! – обращаются к детворе и их родителям организаторы.

Главным событием детского праздника станет спектакль, полный музыки, веселых шуток и сказок.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

2 сентября, с 18.00 до 20.00

Площадь им. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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