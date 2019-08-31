«Байки с Ярмарки»: в День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль
Стать участником веселого праздника под открытым небом сможет каждый
В День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакльФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль «Байки с Ярмарки». Причем стать участником веселого праздника сможет каждый.
Орловский театр кукол приглашает девчонок и мальчишек на веселую игровую программу и мастер-классы главного художника, ведущих артистов и главного режиссера театра.
- Не упустите уникальную возможность соприкоснуться с удивительным миром театра кукол! – обращаются к детворе и их родителям организаторы.
Главным событием детского праздника станет спектакль, полный музыки, веселых шуток и сказок.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
2 сентября, с 18.00 до 20.00
Площадь им. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU