«Байки с Ярмарки»: в День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-31T07:35:37+03:00

В День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стать участником веселого праздника под открытым небом сможет каждый

Изменить размер текста: A A

В День знаний маленьких орловцев ждет музыкальный спектакль «Байки с Ярмарки». Причем стать участником веселого праздника сможет каждый.

Орловский театр кукол приглашает девчонок и мальчишек на веселую игровую программу и мастер-классы главного художника, ведущих артистов и главного режиссера театра.

- Не упустите уникальную возможность соприкоснуться с удивительным миром театра кукол! – обращаются к детворе и их родителям организаторы.

Главным событием детского праздника станет спектакль, полный музыки, веселых шуток и сказок.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

2 сентября, с 18.00 до 20.00

Площадь им. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU