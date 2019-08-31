СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-31T07:29:30+03:00

Мимо кассы она попыталась пронести продукты на несколько тысяч рублей

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Орловчанка решила поживиться рыбкой в магазине. Мимо кассы она попыталась пронести продукты на несколько тысяч рублей.

Происшествие случилось в минувшую пятницу в крупный гипермаркет Северного района. Прямо вместе с продуктовой корзиной женщина попыталась пройти мимо кассовой зоны, после чего работники магазина вызвали вневедомственную охрану Росгвардии.

- На месте правоохранители выяснили, что не оплатила дорогостоящие рыбопродукты и подобный способ посещения магазинов ей уже хорошо знаком. Ранее орловчанка неоднократно привлекалась к административной ответственности за воровство, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU