2019-08-30T19:19:13+03:00
Спорт

Состоялось открытие первого в Орле скейт-парка

Orlando Skate Park стал долгожданной площадкой для орловских любителей экстремальных видов спорта [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Новый скет-парк опробовать райдеры смогли уже в день открытияНовый скет-парк опробовать райдеры смогли уже в день открытияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 30 августа, в Орле состоялось открытие первого в городе скейт-парка. Orlando Skate Park – такое название получила площадка.

Площадку для тренировок и соревнований орловские скейтеры ждали много лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Площадку для тренировок и соревнований орловские скейтеры ждали много летФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Площадку для тренировок и соревнований орловские райдеры ждали довольно долго. Наконец на призыв главы региона Андрей Клычкова обустроить скейт-площадку откликнулся строительный холдинг «Орелстрой».

- Рад, что совместно с социально ответственным бизнесом нам удалось реализовать проект. Тем более что скейтбординг сегодня активно развивается, теперь это олимпийский вид спорта, и уже в следующем году на летних Олимпийских играх впервые в истории будут разыграны медали, - сказал на открытии губернатор Андрей Клычков.

Для bmx тоже найдется место Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для bmx тоже найдется местоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Оценить возможности площадки могут не только скейтеры, но и мастера катания на самокатах, роликовых коньках и велосипедах bmx.

Такой подарок райдерам пришелся по душе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Такой подарок райдерам пришелся по душеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- За несколько десятилетий «Орелстрой» возвел много социально-административных объектов – домов культуры, больниц, учебных учреждений. Но этот объект – не просто особенный, он в нашей трудовой биографии первый! Благодаря инициативе скейтеров, активной поддержке губернатора и усилий строителей мы стоим в месте, столько значимом для подрастающего поколения. Очень приятно от имени организации сказать всем прямо здесь и сейчас, что наш подарок городу, наконец, готов! – обратился к присутствующим Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой».

Больше фото здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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