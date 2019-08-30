На День знаний орловские полицейские усилятся
На День знаний орловские полицейские усилятся. Безопасность во время праздника школьников и студентов будет обеспечивать почти тысяч сотрудников.
За сутки перед стартом учебного года школы и прилегающие к ним территории еще раз обследуют - нет ли опасности в виде взрывчатых веществ или оружия. А накануне праздничных мероприятий учебные заведения возьмут под круглосуточную охрану.
- Посты и маршруты нарядов полиции, несущих службу в системе единой дислокации, будут максимально приближены к местам проведения мероприятий, связанных с Днем знаний. Посты и маршруты нарядов полиции будут максимально приближены к образовательным учреждениям, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Напомним, линейки в нынешнем году пройдут 2 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU