СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-30T13:42:09+03:00

Орловец обвинил бывшую жену и тещу в махинациях с квартирой Фото: Архив "КП"

Мужчина посчитал, что они решили лишить его права пользования общим жильем

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Орловец обвинил бывшую жену и тещу в махинациях с квартирой. Мужчина посчитал, что они решили лишить его права пользования общим жильем.

Как оказалось, супруги прожили в законном браке 16 лет. Квартиру же получил муж как член ЖСК «Уют». После развода ее признали супружеским имуществом, за которое мужчине полагалась компенсация, но тогда он не стал предъявлять претензий к бывшей жене, оставшейся жить общей квартире.

Зато женщина его заочно выселила и сняла с регистрационного учета, после чего оформила дарственную на свою мать. Узнав об этом, мужчина подал в суд на бывшую супругу и тещу.

- Истец просил признать недействительным договор дарения квартиры и взыскать с ответчицы в свою пользу компенсацию половины стоимости жилья в размере 921 500 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Суд отверг подозрения мужчины о фиктивности договора дарения, так как не было доказана, что бывшая супруга продолжает ей пользоваться. Зато компенсацию с орловчанки взыщут в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU