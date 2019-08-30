2019-08-30T13:19:21+03:00
Общество

Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за криптовалюты

Программист попался на неправомерном доступе к компьютерной информации
Наталья Меркулова
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Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч из криптовалютыОрловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч из криптовалютыФото: Архив "КП"
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Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч из криптовалюты. Программист попался на неправомерном доступе к компьютерной информации.

Создавая в 2012 году официальный сайт Орловского издательского дома, создал только ему известную учетную запись. Используя ее уже после своего увольнения, программист разместил на сайте скрипт, позволяющий получать криптовалюты. В результате его электронный кошелек пополнился «Monero».

УФСБ по Орловской области возбудило против орловца уголовное дело по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

- Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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