Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за криптовалюты
Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч из криптовалюты. Программист попался на неправомерном доступе к компьютерной информации.
Создавая в 2012 году официальный сайт Орловского издательского дома, создал только ему известную учетную запись. Используя ее уже после своего увольнения, программист разместил на сайте скрипт, позволяющий получать криптовалюты. В результате его электронный кошелек пополнился «Monero».
УФСБ по Орловской области возбудило против орловца уголовное дело по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).
- Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU