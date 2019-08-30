2019-08-30T12:05:30+03:00
Общество

Белорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусов

Его руководство заинтересовалось площадками ПАТП-1, МУП ТТП и завода «Дормаш»
Наталья Меркулова
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Белорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусовБелорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Белорусское предприятие «Дорэлектромаш» (город Жодино) может открыть в Орле производство троллейбусов. Его руководство заинтересовалось площадками ПАТП-1, МУП ТТП и завода «Дормаш».

Вчера, 29 августа, мэра Василий Новиков встретился делегацией предприятия, занимающегося разработкой и производством дорожно-строительной техники, и показал данные площадки.

— Мы не просто делаем и продаем технику. Мы ищем партнеров для совместного производства. Наше предприятие одновременно является и разработчиками и изготовителями. В настоящее время нас связывают партнерские отношения с Днепропетровском (Украина). Ежегодно здесь собирают свыше 50 машин. Сотрудничаем и с Москвой, - пояснил Юрий Тумаха, генеральный директор группы предприятий «Дорэлектромаш».

Сейчас ведутся переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между «Дорэлектромаш» и Орлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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