Белорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусов
Белорусское предприятие «Дорэлектромаш» (город Жодино) может открыть в Орле производство троллейбусов. Его руководство заинтересовалось площадками ПАТП-1, МУП ТТП и завода «Дормаш».
Вчера, 29 августа, мэра Василий Новиков встретился делегацией предприятия, занимающегося разработкой и производством дорожно-строительной техники, и показал данные площадки.
— Мы не просто делаем и продаем технику. Мы ищем партнеров для совместного производства. Наше предприятие одновременно является и разработчиками и изготовителями. В настоящее время нас связывают партнерские отношения с Днепропетровском (Украина). Ежегодно здесь собирают свыше 50 машин. Сотрудничаем и с Москвой, - пояснил Юрий Тумаха, генеральный директор группы предприятий «Дорэлектромаш».
Сейчас ведутся переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между «Дорэлектромаш» и Орлом.
ИСТОЧНИК KP.RU