Белорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-30T12:05:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Белорусское предприятие «Дорэлектромаш» (город Жодино) может открыть в Орле производство троллейбусов. Его руководство заинтересовалось площадками ПАТП-1, МУП ТТП и завода «Дормаш».

Вчера, 29 августа, мэра Василий Новиков встретился делегацией предприятия, занимающегося разработкой и производством дорожно-строительной техники, и показал данные площадки.

— Мы не просто делаем и продаем технику. Мы ищем партнеров для совместного производства. Наше предприятие одновременно является и разработчиками и изготовителями. В настоящее время нас связывают партнерские отношения с Днепропетровском (Украина). Ежегодно здесь собирают свыше 50 машин. Сотрудничаем и с Москвой, - пояснил Юрий Тумаха, генеральный директор группы предприятий «Дорэлектромаш».

Сейчас ведутся переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между «Дорэлектромаш» и Орлом.

ИСТОЧНИК KP.RU