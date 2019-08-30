СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-30T11:08:01+03:00

Сейчас во всероссийском списке нет наших населенных пунктов

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В Орловской области выберут поселения со статусом «исторические», чтобы включить их в общероссийский список. Пока наших населенных пунктов в нем еще нет.

Вернее, в советский период в числе исторических городов и других населенных мест РСФСР (всего 115) были Болхов и Мценск. В 1990 году к ним добавились Орел, Дмитровск-Орловский, Ливны, Малоархангельск и Новосиль. Однако в 2010 году Министерство культуры РФ вычеркнула их всех из общероссийского списка, сократив его вдвое.

Теперь наш регион вновь планирует определить населенные пункты, обладающие наибольшим потенциалом для получения почетного статуса.

Сейчас эксперты Департамента по проектам развития территорий рассматривают среди претендентов на это звание 15 поселений, среди которых Болхов, Мценск, Новосиль, села Сабурово, Моховое, Льгов и другие.

ЗНАЙ!

Термин «историческое поселение» закреплен в ФЗ-№73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В населенном пункте, имеющем такой статус, законом охраняются здания, планировка, панорамы и даже силуэты застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU