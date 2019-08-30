2019-08-30T11:08:01+03:00
Общество

В Орловской области выберут поселения со статусом «исторические»

Сейчас во всероссийском списке нет наших населенных пунктов
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области выберут поселения со статусом «исторические»В Орловской области выберут поселения со статусом «исторические»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области выберут поселения со статусом «исторические», чтобы включить их в общероссийский список. Пока наших населенных пунктов в нем еще нет.

Вернее, в советский период в числе исторических городов и других населенных мест РСФСР (всего 115) были Болхов и Мценск. В 1990 году к ним добавились Орел, Дмитровск-Орловский, Ливны, Малоархангельск и Новосиль. Однако в 2010 году Министерство культуры РФ вычеркнула их всех из общероссийского списка, сократив его вдвое.

Теперь наш регион вновь планирует определить населенные пункты, обладающие наибольшим потенциалом для получения почетного статуса.

Сейчас эксперты Департамента по проектам развития территорий рассматривают среди претендентов на это звание 15 поселений, среди которых Болхов, Мценск, Новосиль, села Сабурово, Моховое, Льгов и другие.

ЗНАЙ!

Термин «историческое поселение» закреплен в ФЗ-№73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В населенном пункте, имеющем такой статус, законом охраняются здания, планировка, панорамы и даже силуэты застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП с двумя автобусами под Орлом
Орловец обвинил бывшую жену и тещу в махинациях с квартирой
Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за криптовалюты
Белорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусов
Кто станет директором орловского ТТП?
В Орле «Мицубиси» не разъехался с «Кия Оптима»
На Орловском ипподроме пройдут бега на Кубок Мансурова
Орловцы стали реже брать ипотеку
В Орловском районе приведут в порядок дороги трех населенных пунктов
В Орле у маршрутки на ходу отвалилось колесо
В Орловской области подвели итоги «Вахты памяти-2019»
В Ливнах двое парней угнали чужое авто, чтобы покататься
В Орле появится бульвар в честь космонавта Александра Мисуркина
Областная прокуратура проверит Болховский дом-интернат
Скейт-парк откроется в Орле 30 августа
В Орле талантливым школьникам пообещали ежемесячную стипендию
В Орле общественную баню сдадут в концессию на 49 лет
Орловским подросткам предлагают подзаработать в экологических отрядах
Орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности»
В начале сентября Орел будет жить в режиме повышенной готовности
В Орле в Северном районе появится новая спортивная площадка
Сказкой "Людоед Микоколембо" откроет детский сезон ОГАТ им. Тургенева