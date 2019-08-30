2019-08-30T10:54:15+03:00
Политика

Кто станет директором орловского ТТП?

На кресло руководителя трамвайно-троллейбусного предприятия претендуют три человека
Ольга СУПОНЕВА
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Имя нового директора ТТП станет известно в сентябреИмя нового директора ТТП станет известно в сентябреФото: Ольга СУПОНЕВА
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Стали известны имена кандидатов, претендующих на должность генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». На вакантное место имеется три кандидата.

Имена претендентов озвучило сетевое издание «Вечерний Орел» со ссылкой на конкурсную комиссию. В их числе: директор ЕДДС города Орла (Единой дежурно-диспетчерской службы) Сергей Мартюхин, директор УКС Орла Александр Боев, а также и.о. директора самого ТТП Юрий Гордюшин.

Первый этап конкурса состоится в первых числах сентября, а окончательные результаты станут известны в течение первого осеннего месяца.

Напомним, прежний бессменный директор МУПа Александр Коровин покинул свой пост в начале августа. По его словам, он «устал воевать за правду».

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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