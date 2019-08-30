2019-08-30T10:39:05+03:00
Происшествия

В Орле «Мицубиси» не разъехался с «Кия Оптима»

В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина
Наталья Меркулова
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В Орле «Мицубиси» не разъехался с «Кия Оптима». Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле «Мицубиси» не разъехался с «Кия Оптима». Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле «Мицубиси Аутлендер» не разъехался с «Кия Оптима». В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина.

Происшествие случилось вчера днем в 16 часов 50 минут на повороте на улицу Раздольная. «Мицубиси», за рулем которого был 50-летний водитель, выполнял правый поворот с улицы Металлургов. В это время по Раздольной ехал автомобиль «Кия Оптима».

Автомобилисты не смогли «проскочить» и допустили столкновение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1человек получили травмы.

- В результате ДТП пассажирка автомобиля Кия получила телесные повреждения. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение. Всего же за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 12 ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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