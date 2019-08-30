На Орловском ипподроме пройдут бега на Кубок Мансурова
Зрителям обещают захватывающее действо и возможность самим оседлать лошадь
На Орловском ипподроме пройдут бега на «Кубок Мансурова»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На Орловском ипподроме пройдут бега на Кубок Мансурова. В них примут участие наездники из нашего региона, Московской области, Белгорода и Курска. Всего 25 спортсменов.
Они примут участие в забегах на лошадях рысистых пород, которым исполнилось 4 года. Призовой фонд для победителей и призеров составит 50 тысяч рублей.
Зрителям обещают захватывающее энергичное действо и возможность самим оседлать лошадь. В перерывах между скачками можно будет посетить кафе.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
8 сентября
12.00
Орел, ул.Высоковольтная,6
ИСТОЧНИК KP.RU